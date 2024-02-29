Особенности погашения задолженности по заработной плате перед текущими кредиторами в деле о банкротстве

Отношения, возникающие при банкротстве, многообразны и затрагивают интересы множества лиц, в том числе не всегда принимающих непосредственное участие в процессе в суде. Объем процессуальных прав и обязанностей каждого участника банкротного дела зависит от его процессуального положения.
В
соответствии с подпунктами 1, 3 статьи 5 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) под
текущими платежами кредиторов понимаются денежные обязательства, требования о
выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших
по трудовому договору, и обязательные платежи, возникшие после даты принятия
заявления о признании должника банкротом, если иное не установлено Законом о
банкротстве.
Очередность
удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам, регламентирована в
пункте 2 статьи 134 Закона о банкротстве, согласно которому требования об
оплате труда и требования о выплате выходных пособий текущих кредиторов,
работающих или работавших по трудовому договору после даты принятия заявления о
признании должника банкротом, удовлетворяются во вторую очередь.
В
соответствии с абзацем 7 пункта 2 статьи 134 Закона о
банкротстве требования кредиторов по текущим платежам, относящиеся к одной
очереди, удовлетворяются в порядке календарной очередности.
Однако
фактически очередность удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам
устанавливает сам арбитражный управляющий, включая текущих кредитора в реестр
по текущим обязательствам.
В
свою очередь действующая редакция Закона о банкротстве предоставляет кредиторам
по текущим платежам право участвовать в арбитражном процессе по делу о
банкротстве путем обжалования действий или бездействия арбитражного
управляющего, нарушающих их права и законные интересы (пункт 4 статьи 5 и абзац
4 пункты 2 и 3 статьи 35 Закона о банкротстве).
В
частности, в силу положений статей 60, 129, пункта 3 статьи 134 Закона о
банкротстве предусмотрена возможность изменения арбитражным судом
очередности требований кредиторов в рамках одной очереди по заявлению
кредиторов или конкурсного управляющего.
Согласно
пункту 3 статьи 134 Закона о банкротстве арбитражный суд при рассмотрении
жалобы кредитора по текущим платежам вправе определить размер и очередность
удовлетворения требования кредитора по текущим платежам.
С учетом сложившейся судебной практики решение об
изменении очередности погашения текущей задолженности принимается арбитражными
судами путем установления приоритетного погашения задолженности по заработной
плате при наличии исключительных обстоятельств.
Исключительными
обстоятельствами могут, например, являться недостаточность имеющихся у должника
денежных средств для погашения всей текущей задолженности, относящейся ко
второй очереди удовлетворения; наличие возможности в дальнейшем восстановить
очередность, установленную Законом о банкротстве; наличие у должника
действующих штатных работников; фактическое осуществление должником
хозяйственной деятельности; риск гибели или порчи имущества банкрота в случае
прекращения с работниками трудовых договоров; погашение задолженности по
заработной плате поставлено конкурсным управляющим в приоритет не только по
отношению к взносам на обязательное пенсионное страхование и НДФЛ, но и по
отношению к вознаграждению арбитражного управляющего и иным обязательным
расходам первой очереди на процедуру банкротства).
Прокуратура Железнодорожного района г.
Симферополя