Меры поддержки в сфере занятости детей-сирот

Статьей 34.1 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» предусмотрены дополнительные гарантии социальной поддержки в сфере занятости для детей-сирот.
Впервые ищущим работу и впервые
признанным органами службы занятости в установленном порядке безработным
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа,
пособие по безработице устанавливается и выплачивается в особом порядке:
- в
течение 6 месяцев со дня регистрации в качестве безработных в размере
среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте РФ на
дату регистрации их в качестве безработных;
- по
истечении 6 месяцев со дня регистрации их в качестве безработных, а также при
достижении ими в указанный период 23 лет пособие по безработице выплачивается в
размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер
районного коэффициента, установленный Правительством РФ.
Впервые ищущим работу признаются
безработные дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их
числа, независимо от того, что ранее они были временно трудоустроены в
свободное от учебы время, а также проходили производственную практику,
предусмотренную образовательными программами.
Прокуратура Железнодорожного района г.
Симферополя