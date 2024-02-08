Вышел в свет третий в этом году номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
Наша страна переживает непростой период, когда накопилось множество противоречий, требующих решения. И чем раньше, тем лучше. Пока одни деятели и страны открещиваются от общего советского прошлого, мы стараемся наглядно показать, что народные предприятия наподобие Совхоза им. В. И. Ленина должны быть не исключением, а стать примером для всей России. Мы хотим напомнить, что кандидат на пост Президента РФ Николай Харитонов идет на выборы с программой, которая в том числе предполагает распространение успешного и уникального опыта народных предприятий по всей стране. Сейчас он активно встречается с россиянами в разных регионах нашей страны. Об этом читайте на страницах нашей газеты.
Не случайно этот год считается знаковым для многих
политических партий – в последующие месяцы закладывается основа для
существования нашей страны на ближайшие годы, и очень важно, чтобы каждый
гражданин почувствовал себя причастным к этому. Мы ждем взвешенного выбора от
каждого. А чтобы для вас, дорогие читатели, выбор был более осознанным, мы
узнали у первого секретаря Комитета КРО КПРФ Сергея Богатыренко о партийных
целях и задачах, и о том, как Крымское региональное отделение Коммунистической
партии РФ готовится к выборам Президента Российской Федерации, а также осенним
выборам в Крымский парламент и местные органы управления.
Также в этом номере мы рассказываем о том, как в Крыму
развивается молодежное движение под красным знаменем Победы, чем интересно оно
юношам и девушкам и какие качества это помогает развить у юных патриотов. Мы
поднимаем вопросы многодетных семей и того, что добилась наша страна за
последнее время и полагаем, что вы с удовольствием ознакомитесь с материалами
наших авторов.
Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы
рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего
полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как
можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее
распространении.
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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»