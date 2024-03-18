Право на образование лиц старше 18 лет с интеллектуальными нарушениями, не реализовавших право на получение общего образования

Общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных и муниципальных учреждениях гарантирована Конституцией РФ.
Начальное, основное, среднее общее образование являются обязательными уровнями образования.
Общее
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
производится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам (далее – АООП).
В
данных организациях создаются специальные условия для получения образования
указанными лицами (использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь и др.).
Для
глухих, слабослышащих, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, умственной отсталостью и других обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья органами госвласти субъектов РФ создаются
отдельные организации, которые осуществляют образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам.
По
окончании обучения лица получают соответствующее свидетельство об обучении.
Для
обеспечения прав лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
в том числе в возрасте старше 18 лет, изъявивших желание реализовать свое право
на получение общего образования, в субъекте может быть определена конкретная
образовательная организация, либо необходимые специальные условия могут быть
созданы в любой организации, осуществляющей образовательную деятельность по
программам основного общего и среднего общего образования.
Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя