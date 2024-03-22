Административная ответственность несовершеннолетних

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет.
Несовершеннолетние могут быть привлечены к административной ответственности за появление в состоянии опьянения, а равно распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах (ст. 20.20, ст. 20.22 КоАП РФ), мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), нарушение правил дорожного движения (глава 12 КоАП РФ) и за другие правонарушения.
При этом административная ответственность наступает,
если совершенное правонарушение по своему характеру не влечет уголовной
ответственности.
К
административной ответственности несовершеннолетний может быть привлечен в
течение:
- 60 календарных дней со дня совершения
административного правонарушения, если такое дело рассматривается комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав;
- 90 календарных дней, если дело об административном
правонарушении рассматривается судом.
При
рассмотрении дела возраст признается обстоятельством, смягчающим
административную ответственность, и учитывается при назначении наказания.
Как
правило, к несовершеннолетним применяется наказание в виде предупреждения или
штрафа, который взыскивается с несовершеннолетнего, а в случае отсутствия у
него самостоятельного заработка, - с его родителей или иных законных
представителей.
Наказание
в виде административного ареста к несовершеннолетним не применяется.
С
учетом конкретных обстоятельств дела и данных о личности, комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав несовершеннолетний может быть освобожден от
административной ответственности с применением меры воздействия,
предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних.
Прокуратура Железнодорожного района г.
Симферополя