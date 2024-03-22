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пятница, 22 марта 2024 г.

Административная ответственность несовершеннолетних

 Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет.

Несовершеннолетние могут быть привлечены к административной ответственности за появление в состоянии опьянения, а равно распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах (ст. 20.20, ст. 20.22 КоАП РФ), мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), нарушение правил дорожного движения (глава 12 КоАП РФ) и за другие правонарушения.

При этом административная ответственность наступает, если совершенное правонарушение по своему характеру не влечет уголовной ответственности.

               К административной ответственности несовершеннолетний может быть привлечен в течение:

- 60 календарных дней со дня совершения административного правонарушения, если такое дело рассматривается комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- 90 календарных дней, если дело об административном правонарушении рассматривается судом.

               При рассмотрении дела возраст признается обстоятельством, смягчающим административную ответственность, и учитывается при назначении наказания.

               Как правило, к несовершеннолетним применяется наказание в виде предупреждения или штрафа, который взыскивается с несовершеннолетнего, а в случае отсутствия у него самостоятельного заработка, - с его родителей или иных законных представителей.

               Наказание в виде административного ареста к несовершеннолетним не применяется.

               С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о личности, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав несовершеннолетний может быть освобожден от административной ответственности с применением меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних.

 

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя                             

 