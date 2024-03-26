Ответственность несовершеннолетних

Согласно нормам законодательства несовершеннолетними лицами признаются лица, не достигшие возраста 18 лет. Уголовная ответственность предусмотрена за любые преступные деяния с 16 лет, а за совершение преступлений, указанных в ч. 2 чт. 20 УК РФ (кража, разбой, вымогательство, убийство и т.д.), с 14 лет.
Законодатель при установлении вида ответственности
несовершеннолетних предписывает учитывать тяжесть совершенного деяния, а также
принимаются во внимание такие сведения как: физическое и интеллектуальное
соответствие лица возрасту; умственное развитие несовершеннолетнего;
способность оценивать адекватно результаты своих действий; условия воспитания .В
случае совершения несовершеннолетним преступления до достижения возраста
привлечения к уголовной ответственности, то есть до 14 лет, в соответствии с
действующим законодательством, предусмотрены меры, направленные на формирование
законопослушного поведения.
По каждому факту совершения преступления органами
предварительного расследования и дознания проводится проверка в соответствии с
требованиями ст.144 – 145 УПК РФ. В случае если будет установлено, что виновное
лицо не достигло возраста наступления уголовной ответственности, выносится
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, копия которого
направляется в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для
организации профилактической работы, рассмотрения поведения подростка на
заседании Комиссии, а также для решения вопроса о постановке несовершеннолетнего
(а при наличии оснований и его семьи) на учет в Банк данных о семьях и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
После этого сотрудники подразделения по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел РФ ставят несовершеннолетнего на учет
для организации проведения с подростком индивидуальной профилактической работы,
включающей в себя регулярное посещение несовершеннолетнего по месту жительства,
проведение профилактических индивидуальных бесед, разъяснение действующего
законодательства и ответственности за совершение преступлений, оказание помощи
в трудоустройстве, организацию досуга, выявление и устранение причин и условий,
способствовавших противоправному поведению ребенка.
Кроме того, при наличии признаков административного
правонарушения с 16 лет наступает административная ответственность (например,
за мелкое хищение или мелкое хулиганство).
Уголовная и гражданская ответственность за одно и то
же противоправное деяние могут наступать вместе (например, лишение свободы и
возмещение имущественного или морального вреда потерпевшему). Аналогично вместе
могут наступать административная и гражданская ответственность.
К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут
быть применены принудительные меры воспитательного воздействия (предупреждение,
передача под надзор родителей либо специализированного государственного органа,
возложение обязанности загладить причиненный вред, ограничение досуга и
установление особых требований к поведению несовершеннолетнего), либо им может
быть назначено наказание в виде штрафа, лишения права заниматься определенной
деятельностью, обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы
или лишения свободы.
При освобождении от наказания судом несовершеннолетние
могут быть помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа.
Также мерой, применяемой к несовершеннолетним,
является исключение из образовательного учреждения. В соответствии с
действующим законодательством исключить несовершеннолетнего из образовательного
учреждения возможно за совершение противоправных действий и за грубые и
неоднократные нарушения устава образовательного учреждения с согласия Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Прокуратура Железнодорожного района г.
Симферополя