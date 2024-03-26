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вторник, 26 марта 2024 г.

Ответственность несовершеннолетних

Согласно нормам законодательства несовершеннолетними лицами признаются лица, не достигшие возраста 18 лет. Уголовная ответственность предусмотрена за любые преступные деяния с 16 лет, а за совершение преступлений, указанных в ч. 2 чт. 20 УК РФ (кража, разбой, вымогательство, убийство и т.д.), с 14 лет.

Законодатель при установлении вида ответственности несовершеннолетних предписывает учитывать тяжесть совершенного деяния, а также принимаются во внимание такие сведения как: физическое и интеллектуальное соответствие лица возрасту; умственное развитие несовершеннолетнего; способность оценивать адекватно результаты своих действий; условия воспитания .В случае совершения несовершеннолетним преступления до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, то есть до 14 лет, в соответствии с действующим законодательством, предусмотрены меры, направленные на формирование законопослушного поведения.

По каждому факту совершения преступления органами предварительного расследования и дознания проводится проверка в соответствии с требованиями ст.144 – 145 УПК РФ. В случае если будет установлено, что виновное лицо не достигло возраста наступления уголовной ответственности, выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, копия которого направляется в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для организации профилактической работы, рассмотрения поведения подростка на заседании Комиссии, а также для решения вопроса о постановке несовершеннолетнего (а при наличии оснований и его семьи) на учет в Банк данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

После этого сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ ставят несовершеннолетнего на учет для организации проведения с подростком индивидуальной профилактической работы, включающей в себя регулярное посещение несовершеннолетнего по месту жительства, проведение профилактических индивидуальных бесед, разъяснение действующего законодательства и ответственности за совершение преступлений, оказание помощи в трудоустройстве, организацию досуга, выявление и устранение причин и условий, способствовавших противоправному поведению ребенка.

Кроме того, при наличии признаков административного правонарушения с 16 лет наступает административная ответственность (например, за мелкое хищение или мелкое хулиганство).

Уголовная и гражданская ответственность за одно и то же противоправное деяние могут наступать вместе (например, лишение свободы и возмещение имущественного или морального вреда потерпевшему). Аналогично вместе могут наступать административная и гражданская ответственность.

К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия (предупреждение, передача под надзор родителей либо специализированного государственного органа, возложение обязанности загладить причиненный вред, ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего), либо им может быть назначено наказание в виде штрафа, лишения права заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы или лишения свободы.

При освобождении от наказания судом несовершеннолетние могут быть помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Также мерой, применяемой к несовершеннолетним, является исключение из образовательного учреждения. В соответствии с действующим законодательством исключить несовершеннолетнего из образовательного учреждения возможно за совершение противоправных действий и за грубые и неоднократные нарушения устава образовательного учреждения с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

 

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя                              

 