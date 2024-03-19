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вторник, 19 марта 2024 г.

Изъятие жилого помещения для государственных и муниципальных нужд

Право выбора собственника на предоставление другого жилого помещения в собственность либо его выкуп.

Изъятие жилых помещений у граждан, являющихся их собственниками, действующим законодательством допускается в случае изъятия земельного участка, на котором находится жилое помещение, для государственных и муниципальных нужд, а также в случае включения многоквартирного дома в границы территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки.

               В зависимости от оснований для изъятия собственники имеют право на выкуп у них жилья путем предоставления денежного возмещения либо на получение другого жилого помещения.

               Жилищные права собственника жилого помещения в доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, обеспечиваются в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ).

               Другое жилое помещение взамен изымаемого в таком случае может быть предоставлено собственнику только при наличии соответствующего соглашения, достигнутого с органом местного самоуправления, и только с зачетом его стоимости в выкупную цену.

               В проекте соглашения должен быть указан размер возмещения за изымаемое жилое помещение. При определении данного размера возмещения в него подлежит включению как рыночная стоимость жилого помещения, так и рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с учетом доли в праве общей собственности, а также все убытки, причиненные изъятием, включая убытки в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением (в случае, если соглашением не предусмотрено сохранение права пользования изымаемым жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения), переездом, поиском другого жилого помещения, оформлением права собственности, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенной выгодой. Рыночная стоимость изымаемого жилого помещения должна быть установлена по правилам, предусмотренным Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

               Если жилой дом включен в региональную адресную программу, то собственник жилого помещения в таком доме в силу пункта 3 статьи 2, статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» имеет право на предоставление другого жилого помещения либо его выкуп.

 

               Только в случае отказа собственника от заключения соглашения об изъятии недвижимого имущества допускается принудительное изъятие жилого помещения на основании решения суда. При этом принудительное изъятие возможно только при условии предварительного и равноценного возмещения.

               Частью 8.2 статьи 32 ЖК РФ установлено правило, в соответствии с которым граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его аварийным (за исключением приобретения в порядке наследования), имеют право на выплату возмещения в размере не более стоимости приобретения ими такого жилого помещения.

               Правило, установленное частью 8.2 статьи 32 ЖК РФ, действует только в тех случаях, если приобретение права собственности на жилое помещение в аварийном доме произошло после 29.12.2019 г.

 

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя                             