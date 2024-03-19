Изъятие жилого помещения для государственных и муниципальных нужд

Право выбора собственника на предоставление другого жилого помещения в собственность либо его выкуп.
Изъятие жилых помещений у граждан, являющихся их собственниками, действующим законодательством допускается в случае изъятия земельного участка, на котором находится жилое помещение, для государственных и муниципальных нужд, а также в случае включения многоквартирного дома в границы территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки.
В
зависимости от оснований для изъятия собственники имеют право на выкуп у них
жилья путем предоставления денежного возмещения либо на получение другого
жилого помещения.
Жилищные
права собственника жилого помещения в доме, признанном в установленном порядке
аварийным и подлежащим сносу, обеспечиваются в порядке, предусмотренном статьей
32 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ).
Другое
жилое помещение взамен изымаемого в таком случае может быть предоставлено
собственнику только при наличии соответствующего соглашения, достигнутого с
органом местного самоуправления, и только с зачетом его стоимости в выкупную
цену.
В
проекте соглашения должен быть указан размер возмещения за изымаемое жилое
помещение. При определении данного размера возмещения в него подлежит включению
как рыночная стоимость жилого помещения, так и рыночная стоимость общего
имущества в многоквартирном доме, в том числе рыночная стоимость земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом, с учетом доли в праве общей
собственности, а также все убытки, причиненные изъятием, включая убытки в связи
с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением (в
случае, если соглашением не предусмотрено сохранение права пользования
изымаемым жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого
помещения), переездом, поиском другого жилого помещения, оформлением права
собственности, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами,
в том числе упущенной выгодой. Рыночная стоимость изымаемого жилого помещения
должна быть установлена по правилам, предусмотренным Федеральным законом от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Если
жилой дом включен в региональную адресную программу, то собственник жилого
помещения в таком доме в силу пункта 3 статьи 2, статьи 16 Федерального закона
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» имеет право на предоставление другого жилого помещения либо его
выкуп.
Только
в случае отказа собственника от заключения соглашения об изъятии недвижимого
имущества допускается принудительное изъятие жилого помещения на основании
решения суда. При этом принудительное изъятие возможно только при условии
предварительного и равноценного возмещения.
Частью
8.2 статьи 32 ЖК РФ установлено правило, в соответствии с которым граждане,
которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме
после признания его аварийным (за исключением приобретения в порядке
наследования), имеют право на выплату возмещения в размере не более стоимости
приобретения ими такого жилого помещения.
Правило,
установленное частью 8.2 статьи 32 ЖК РФ, действует только в тех случаях, если
приобретение права собственности на жилое помещение в аварийном доме произошло
после 29.12.2019 г.
Прокуратура Железнодорожного района г.
Симферополя