Нововведения в законодательстве об образовании

С 19.12.2023 вступили в силу изменения, внесенные в статью 43 Федерального закона 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающей права и обязанности обучающихся.
Так, введен запрет на использование
обучающимися мобильных телефонов во время учебных занятий в школах.
Данное нововведение применимо к
учащимся по программам общего, основного общего и среднего общего образования.
Исключением из общих правил является
лишь возникновение угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных
случаев.
Использовать смартфоны во время
перемен, до и после занятий не запрещено. Также законом не установлено
требование о сдаче учащимися телефонов перед уроком.
Школьникам и их родителям следует
иметь в виду, что за нарушения правил поведения, внутреннего распорядка
учебного заведения и требований к дисциплине на уроках к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, отчисление).
Меры дисциплинарного взысканию не применяются к
ученикам начального блока и обучающимся с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости.
Прокуратура Железнодорожного района г.
Симферополя