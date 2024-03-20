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среда, 20 марта 2024 г.

Нововведения в законодательстве об образовании

 С 19.12.2023 вступили в силу изменения, внесенные в статью 43 Федерального закона 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающей права и обязанности обучающихся.

Так, введен запрет на использование обучающимися мобильных телефонов во время учебных занятий в школах.

Данное нововведение применимо к учащимся по программам общего, основного общего и среднего общего образования.

Исключением из общих правил является лишь возникновение угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаев.

Использовать смартфоны во время перемен, до и после занятий не запрещено. Также законом не установлено требование о сдаче учащимися телефонов перед уроком.

Школьникам и их родителям следует иметь в виду, что за нарушения правил поведения, внутреннего распорядка учебного заведения и требований к дисциплине на уроках к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, отчисление).

               Меры дисциплинарного взысканию не применяются к ученикам начального блока и обучающимся с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости.

 

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя                             

 