Выступление Г.А. Зюганова на встрече Президента с лидерами думских партий

19 марта состоялась встреча Президента РФ В.В. Путина с лидерами думских партий. На этой встрече выступил Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов. Публикуем стенограмму его выступления.
Г.Зюганов: Владимир Владимирович, Вы начинаете с той лучшей
традиции, которая давно сформировалась, – со встречи с руководителями партий и
движений. На мой взгляд, и новый срок должен продолжить эту традицию.
Серия заседаний началась с выступлений лидеров фракций. Все
просили Вам передать – практически это общее мнение – поздравления. Состоялись
не просто выборы – это подтверждение позиций, в том числе и прежде всего
Верховного Главнокомандующего. Для нас сейчас главная задача – победить нацизм,
фашизм, который укоренился на Украине и который захлёстывает Европу. Это вопрос
нашего исторического выживания.
Мы в этом отношении всё делаем для того, чтобы обеспечить
поддержку ребят, которые защищают нашу Родину. Только по нашей линии мы
отправили 123 конвоя, более 20 тысяч тонн, – всё, что необходимо ребятам к
празднику, начиная от окопов и заканчивая детскими домами.
В «Снегирях» приняли 16 тысяч детей, отстроили новый
военно-спортивный лагерь, где проходят настоящую реабилитацию, патриотическое
воспитание. Хотел бы поблагодарить от детей: они очень довольны. Через две
недели уезжают другими людьми. Конечно, им мозги соросовская пропаганда и
учебники отравили. Очень хорошо, что сейчас в школах начинают работать по новым
учебным программам. Программы воспитывают уважение к нашей тысячелетней
истории.
Считаю, что наступает новая реальность, которую мы должны
оценить и максимально сплотиться, решить эти проблемы. Прежде всего идёт война
за ресурсы. Идёт, по сути дела, жёсткое противостояние традиционным ценностям и
нашей политике. Впереди ещё искусственный интеллект: если он попадёт в руки
плохо воспитанных, циничных людей, это будет хуже фашистского рейха. Вы сейчас
новейшим технологиям уделяли особое внимание.
Вчера Николай Михайлович [Харитонов] Вам передал три очень
интересные программы. Хотелось, чтобы Вы ознакомились: там и развитие сельских
территорий, и комплексное развитие села, и использование земель, и новейший
опыт наших народных предприятий.
Кстати, хочу поблагодарить от предприятий: после Вашей
поддержки мы отбились от жулья. Предприятия стали лучшими в стране. Зарплата
практически везде выше ста тысяч, полный социальный пакет.
Кстати, даже в нашем Совхозе имени Ленина, куда я Вас снова
приглашаю, каждая вторая семья многодетная. Они эту проблему решили. Десять
первых классов отправили в этом году. Десять первых! Приглашаю провести там
семинар. [Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей]
Кириенко обещал поддержать: это будет очень интересно и полезно для всех.
В.Путин: Спасибо.
Г.Зюганов: Весь цикл профессионального образования,
дошкольное воспитание, спортивная подготовка. Лучшая база, которая есть не
только в стране, но и в Европе, – а я многое видел, – на мой взгляд. Мои
товарищи, коллеги поддерживают эту идею.
Что касается войны с нацизмом. Я с этим сталкивался, Вы
служили в Германии, и я тоже. У нас в Гере были тысячи эсэсовцев, все были под
контролем.
Денацификация – сложный процесс, который требуется начинать
прежде всего с кадров, школ и детей. Нам придётся над этим всем вместе
поработать.
Но он [нацизм] наглеет, и то, что они творят в последнее
время на прилегающих территориях, Вы понимаете, требует более жёсткой, более
конкретной и более решительной работы. Поэтому Ваши меры, которые Вы наметили,
мы активно поддерживаем.
Есть три условия победы: максимальная мобилизация сил и
ресурсов, сплочение общества и технологический прорыв. Я посмотрел, в ходе
выборной кампании Вы побывали на всех крупных предприятиях, прежде всего
оборонных, общались с рабочими людьми.
Мы с Харитоновым выезжали на Вашу родину – в Ленинград,
Питер, Кировский завод. Мы отстроили там лучший цех. Мы шефствовали над
сельхозмашиностроением. Академик Кашин внёс прекрасные программы, мы их все
поддержали.
Мы там создали университет имени Ж.И.Алфёрова, это
[университет] будущего, соединив все лучшие школы, вузы, академии и научные
технологии. Я предлагаю, может быть, провести Госсовет там, потому что в
главном цехе Кировского завода средний возраст – 32 года, все имеют высшее или
техническое образование, прекрасная зарплата. Немцы были недавно, они просто
ахнули. Они не видели такой культуры производства с конвейера. Просто приглашаю
от имени коллектива. Я Вам скажу, это феноменальный результат.
Но проблемы, о которых мы волновались, остались. Ваша идея,
зашли в тупик, Вы высказали на Валдае: капитализм зашёл в тупик. Все видят этот
тупик – и в Америке, и во Франции. Меня поразила Германия, которая «легла» под
американцев, бросив свой рынок, – просто полный идиотизм. Никогда не думал, что
немцы так бездарно поступят. Видимо, мы их плохо воспитывали. Придётся заново
браться, а то они обещают какое-то оружие. Я им вчера сказал: вы одурели, две
войны развязали, вам не стоит, вы ещё за те не искупили свою вину.
Вопрос умирания, обнищания и сбережения народа, Вы с этого
начали, на мой взгляд, – главный вопрос. Давайте поразмышляем, надеюсь, Вы
поддержите. Мы восемь раз вносили закон о регулировании цен на товары первой
необходимости, медикаменты, ЖКХ. Все страны мира это используют. Он хорошо
продуман и просчитан.
Мы получили 150 миллионов тонн хлеба. Если бы закупили по
государственной цене миллионов 15, свои сети развернули бы параллельно, мы бы
сбили цены на товары, на 250 видов продовольствия, которые делают из хлеба.
Хорошая, простая операция. Вы в прошлый раз поддержали, вроде Мишустин
согласился, Правительство это более толковое и эффективное, регулярно
отчитывается. Вы правильно сказали: Володин приучил отчитываться. Кстати, это
очень сильная мера – готовятся качественно, вопросы задают. И видно каждого,
что он из себя стоит и что представляет. Мы считаем, что резко повысилось КПД
ответственности министров после изменения этой нормы в Конституции.
Но цены – надо принимать [меры], потому что есть два вопроса,
которые больше всего волнуют людей. Мы собрали тысячи вопросов. Мы провели 3200
дебатов во всех участках. Впервые провели. Харитонов в 70 субъектах России
встречался с людьми. Он «пропахал» всё от Дальнего Востока до Калининграда.
Вопрос ЖКХ и миграции стал вопросом номер один в стране, и это, по сути дела,
может изнутри подпортить нам обстановку, потому что цены на тарифы ЖКХ, бензин
и солярку всё время «лезут».
Сейчас начинается посевная, Вы вчера об этом говорили, –
опять плюс 10 процентов. Никакого смысла, никакой необходимости нет. Это просто
надо отрегулировать законом. Он лежит. Поддержите, и Вы увидите: даже тот же
прожиточный минимум – 19 242 рубля – будет иметь покупательную способность
гораздо выше. Это поможет многим справиться с нищетой.
Китайцы так сделали. Вы 42 раза с Си Цзиньпином встречались.
Он провернул эту операцию блестяще. Я с ним её ещё обсуждал, когда он мэром
Шанхая работал. Она назрела, нужна Ваша поддержка.
Что касается ЖКХ, износ высокий, но ЖКХ – это сложная,
тонкая тема. Локоть в Новосибирске организовал с белорусами производство
трамваев. Мы 50 штук сделали – и дешевле, и лучше. Но если у тебя плохие
подъездные пути, если у тебя тяговые станции не тянут, если у тебя ремонтная
база, то всё равно затраты большие.
В Вашем Послании, я посчитал, 3,5 триллиона – на социалку, и
почти 4 триллиона – на ЖКХ, а придётся удваивать эту сумму, потому что морозы
сильные ударили – даже в Московской области 15 городов испытывали большие
перегрузы. Я считаю, что эти две темы очень волнуют людей.
Миграция. Я удивился, в Томске в некоторых классах… Я
интернационалист, но приехали ребята из Средней Азии – русский язык не знают.
Учительница первого класса говорит: эти – хорошо, хоть во второй класс
переводи, а эти по-русски не говорят, ни те ни другие не в состоянии учиться.
Нам надо продумать меры.
Кстати, Лукашенко с Вами делился опытом. Он эту проблему
очень удачно решил. Можно позаимствовать.
Политическая система. Здесь присутствует Ваш помощник –
Кириенко. Я имею право об этом сказать. Ельцин надо мной жил. Я Москву
курировал, тушил пожары, на Кавказе был на всех войнах, в Средней Азии, в
Прибалтике. Нам американцы навязали те порядки, которые называются «лихие
90-е». Вы лучше меня знаете.
Вы недавно вынуждены были отвечать на вопрос по Навальному,
очень искренне ответили, но Навальный тоже не с неба свалился. Я видел, как его
некоторые Ваши помощники тащили на этот «престол». Когда его в качестве
кандидата в Москве выдвинули, я пришёл и спросил: вы понимаете, что вы делаете?
Вы сейчас сгоняете тех, кого спецслужбы подготовили для того, чтобы снова
взорвать страну, избирателей в Москве. Извините, почти 900 тысяч согнали, а
потом мы думали, что делать.
Сейчас начинается новый цикл, похожая ситуация. Он никому не
нужен, абсолютно не нужен. Нам здесь надо проявить волю и характер. Мы просто
обязаны это сделать.
Новый финансово-экономический курс – он вызрел. Выступали,
мы обсуждали вместе: он вызрел, совершенно понятно. Невозможно добиться главной
установки Вашего Послания – выйти на мировые темпы. Мы в прошлом году вышли –
3,6 [процента] и гордимся этим. Вышли – понятно, за счёт чего: вложили,
подготовили, работаем с кадрами. Вопрос подготовки кадров – самый острый. И
новая элита вызреет, на фронте вызреет, в борьбе вызреет. В военно-промышленном
комплексе много талантливых руководителей. Выдвигайте их. Эти люди умеют
работать в три смены, понимают ситуацию. Эти люди дисциплинированны,
организованны, и они умеют планировать. Без этого невозможно.
Но ставку вздули на 16 процентов, рубль обесценили на 80
процентов, монетизация – 53 процента. Ни у одной страны нет ниже 100 процентов.
Ни одно производство при таких финансово-экономических условиях не может выйти
на 3,5 процента, не может оно выйти ни с какой точки зрения. Мы подготовили всё
необходимое. Мои коллеги и товарищи согласны, Председатель разделяет эту точку
зрения. Давайте вместе поработаем.
И по управлению. Назрела система, при которой Вы усилили и
состав Правительства, и полномочия Думы, и Совета Федерации. Надо максимально
слаженно работать. Нам не надо ждать, надо поскорее решать эти вопросы, потому
что в условиях войны каждый день и каждый час дорог. И та сплочённость, которую
продемонстрировали граждане, избиратели, их надо поблагодарить, поздравить. Их
народное чутьё подсказало, что в этих условиях надо максимально поддержать курс
на борьбу с нацизмом и создание социальных условий. Вот это и будет новый курс
в соответствии с Вашим Посланием. Оно абсолютно социализированное.
Так что надеюсь, что и Ваш первый визит будет на Восток, а
не на Запад. Товарищ Си Цзиньпин Вас ждёт с удовольствием, очень любит нашу
страну.
В.Путин: Хорошо. Я точно, без всяких шуток, учту то, что Вы
сейчас сказали.
По материалам сайта Президента России