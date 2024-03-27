Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, могут быть ограничены судом в родительских правах или лишены родительских прав.
Ограничение родительских прав выражается в том, что суд с учетом интересов ребенка решает отобрать ребенка у отца и (или) матери, не лишая их родительских прав.
Дела об ограничении или о лишении родительских прав
рассматриваются районным (городским) судом по месту жительства (нахождения)
ответчика.
Дела о лишении родительских прав и об их ограничении
рассматриваются с участием прокурора и органов опеки. Их следует указывать в
исковом заявлении, как органы, компетентные дать заключение по существу спора.
Необходимо обратить внимание, что можно ограничить
родительские права только родителей. Такой иск нельзя подать к опекунам,
попечителям, патронатным воспитателям.
Подать иск в суд об ограничении родительских прав
может:
- один из родителей или опекун, попечитель, приемный
родитель; близкий родственник ребенка
- бабушка, дедушка, брат, сестра; прокурор; орган
опеки и попечительства;
- комиссия по делам несовершеннолетних; детский сад,
школа или другая организация, работники которой общаются с ребенком и длительно
наблюдают его в повседневной жизни.
Родительские права могут быть ограничены при
наступлении следующих обстоятельств: психическое или хроническое заболевание
родителей или одного из них; стечение тяжелых жизненных обстоятельств; условия
проживания ребенка не соответствуют санитарным нормам; злоупотребление
алкогольными напитками или наркотическими веществами; пристрастие к азартным
играм обоих родителей или одного из них; частое оставление ребенка без
присмотра.
Кроме того, допускается ограничение родительских прав,
если ребенка опасно оставлять с родителями из-за их поведения.
Последствия ограничения родительских прав
предусмотрены в статье 74 Семейного кодекса Российской Федерации. Родители,
родительские права которых ограничены судом, утрачивают право на личное
воспитание ребенка, а также право на льготы и государственные пособия,
установленные для граждан, имеющих детей. Ограничение родительских прав не
освобождает родителей от обязанности по содержанию ребенка.
Вместе с тем, родителю, родительские права которого
ограничены судом, могут быть разрешены контакты с ребенком, если это не
оказывает на ребенка вредного влияния.
Согласно семейному законодательству, срок, на который
устанавливается ограничение, не может быть более 6 месяцев. Если за это время
родители не изменят свое плохое поведение, то суд может их окончательно лишить
родительских прав. Если же в течение полугода основания для ограничения
исчезнут, то судья восстановит родителей в правах. Ребенок в таком случае будет
отдан обратно отцу или матери.
Прокуратура Железнодорожного района г.
Симферополя