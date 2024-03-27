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среда, 27 марта 2024 г.

Ограничение родительских прав

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, могут быть ограничены судом в родительских правах или лишены родительских прав.

Ограничение родительских прав выражается в том, что суд с учетом интересов ребенка решает отобрать ребенка у отца и (или) матери, не лишая их родительских прав.

Дела об ограничении или о лишении родительских прав рассматриваются районным (городским) судом по месту жительства (нахождения) ответчика.

Дела о лишении родительских прав и об их ограничении рассматриваются с участием прокурора и органов опеки. Их следует указывать в исковом заявлении, как органы, компетентные дать заключение по существу спора.

Необходимо обратить внимание, что можно ограничить родительские права только родителей. Такой иск нельзя подать к опекунам, попечителям, патронатным воспитателям.

Подать иск в суд об ограничении родительских прав может:

- один из родителей или опекун, попечитель, приемный родитель; близкий родственник ребенка

- бабушка, дедушка, брат, сестра; прокурор; орган опеки и попечительства;

- комиссия по делам несовершеннолетних; детский сад, школа или другая организация, работники которой общаются с ребенком и длительно наблюдают его в повседневной жизни.

Родительские права могут быть ограничены при наступлении следующих обстоятельств: психическое или хроническое заболевание родителей или одного из них; стечение тяжелых жизненных обстоятельств; условия проживания ребенка не соответствуют санитарным нормам; злоупотребление алкогольными напитками или наркотическими веществами; пристрастие к азартным играм обоих родителей или одного из них; частое оставление ребенка без присмотра.

Кроме того, допускается ограничение родительских прав, если ребенка опасно оставлять с родителями из-за их поведения.

Последствия ограничения родительских прав предусмотрены в статье 74 Семейного кодекса Российской Федерации. Родители, родительские права которых ограничены судом, утрачивают право на личное воспитание ребенка, а также право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. Ограничение родительских прав не освобождает родителей от обязанности по содержанию ребенка.

Вместе с тем, родителю, родительские права которого ограничены судом, могут быть разрешены контакты с ребенком, если это не оказывает на ребенка вредного влияния.

Согласно семейному законодательству, срок, на который устанавливается ограничение, не может быть более 6 месяцев. Если за это время родители не изменят свое плохое поведение, то суд может их окончательно лишить родительских прав. Если же в течение полугода основания для ограничения исчезнут, то судья восстановит родителей в правах. Ребенок в таком случае будет отдан обратно отцу или матери.

 

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя                             

 