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четверг, 28 марта 2024 г.

Вышел в свет второй весенний номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!

Лейтмотивом этого номера стала трагедия, произошедшая неделю назад в «Крокус Сити Холл», расположенном в подмосковном Красногорске. Она потрясла нашу страну и всех совестливых жителей планеты. Мир с тревогой и напряжением следил за происходящим, переживает вместе с нами, скорбит о погибших. Жертвами нападения стали мирные граждане, пришедшие на концерт группы «Пикник». По всей стране в память о жертвах теракта прошла акция «Журавли». В связи с кровавой трагедией коммунисты выражают искреннее соболезнование семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Трусливой и беспощадной атаке не может быть никакого оправдания. Виновные и причастные должны понести самое суровое наказание.

Случившийся теракт мгновенно вытеснил из медиа-пространства другое важное событие в нашей стране – выборы Президента России. Как и ожидалось, со значительным отрывом победил действующий Президент Владимир Путин – за него проголосовали 87,28 % от числа избирателей. За Николая Харитонова — 4,31 %. За Владислава Даванкова — 3,85 %. За Леонида Слуцкого — 3,2 %. В нашей публикации мы раскрываем цифры голосования в Республике Крым. Также предлагаем вам ознакомиться с планами на дальнейшую работу КРО КПРФ, о которых рассказал первый секретарь Крымского рескома Сергей Богатыренко.

Возвращаясь к сложным темам, мы разместили публикацию, посвященную ситуации на нашем полуострове. Уже на следующий день после теракта в Москве, 23 марта, украинские формирования провели массированную комбинированную атаку по Крымскому полуострову, в которой было задействовано не менее 12 самолетов тактической авиации. Наиболее масштабной атаке подвергся Севастополь. В нашем материале мы рассмотрели основные моменты этого нападения.

Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.

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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»

 