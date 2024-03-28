Вышел в свет второй весенний номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
Лейтмотивом этого номера стала трагедия, произошедшая неделю назад в «Крокус Сити Холл», расположенном в подмосковном Красногорске. Она потрясла нашу страну и всех совестливых жителей планеты. Мир с тревогой и напряжением следил за происходящим, переживает вместе с нами, скорбит о погибших. Жертвами нападения стали мирные граждане, пришедшие на концерт группы «Пикник». По всей стране в память о жертвах теракта прошла акция «Журавли». В связи с кровавой трагедией коммунисты выражают искреннее соболезнование семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Трусливой и беспощадной атаке не может быть никакого оправдания. Виновные и причастные должны понести самое суровое наказание.
Случившийся теракт мгновенно вытеснил
из медиа-пространства другое важное событие в нашей стране – выборы Президента
России. Как и ожидалось, со значительным отрывом победил действующий Президент
Владимир Путин – за него проголосовали 87,28 % от числа избирателей. За Николая
Харитонова — 4,31 %. За Владислава Даванкова — 3,85 %. За Леонида Слуцкого —
3,2 %. В нашей публикации мы раскрываем цифры голосования в Республике Крым. Также
предлагаем вам ознакомиться с планами на дальнейшую работу КРО КПРФ, о которых
рассказал первый секретарь Крымского рескома Сергей Богатыренко.
Возвращаясь к сложным темам, мы
разместили публикацию, посвященную ситуации на нашем полуострове. Уже на
следующий день после теракта в Москве, 23 марта, украинские формирования
провели массированную комбинированную атаку по Крымскому полуострову, в которой
было задействовано не менее 12 самолетов тактической авиации. Наиболее
масштабной атаке подвергся Севастополь. В нашем материале мы рассмотрели
основные моменты этого нападения.
Помимо затронутых нами вопросов
на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных
аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом. Мы хотим, чтобы как можно
больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
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С уважением, редакция газеты
«Коммунист Крыма»