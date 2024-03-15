Разъяснения о пользовании общим имуществом в МЖД

Верховный суд РФ в определении от 28.03.2023 № 5-КГ22-150-К2 разъяснил.
Действующим законодательством закреплено, что собственникам квартир в МКД принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры. Распоряжение таким имуществом осуществляется по соглашению всех ее участников.
Факт размещения собственником квартиры внешнего блока
на фасаде МКД, являющегося его ограждающей конструкцией и относящемуся
к общему имуществу собственников помещений в этом доме установлен
судом.
Поскольку, принятие решений о пользовании общим
имуществом относится к компетенции общего собрания собственников помещений,
использование одним из них общего имущества МКД (в том числе фасада здания для
размещения наружного блока кондиционера) должно осуществляться в соответствии с
решением общего собрания.
Прокуратура Железнодорожного района г.
Симферополя