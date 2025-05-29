В Симферополе прокуратура в судебном порядке потребовала защитить права пенсионерки

Прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя проведена проверка по обращению 71-летней местной жительницы.Женщина сообщила, что обратилась в органы труда и социальной защиты населения Республики Крым с заявлением о предоставлении меры социальной поддержки в виде ежемесячной компенсации на оплату занимаемой общей площади жилых помещений и коммунальных услуг, однако получила отказ ввиду неверно указанного отчества в справке о реабилитации.
С целью восстановления нарушенных прав пенсионерки прокуратура района в порядке ст. 45 ГПК РФ обратилась в суд с заявлением об установлении юридического факта принадлежности справки о реабилитации заявительнице.
Рассмотрение заявления находится на контроле прокуратуры района.
Помощник прокурора района Д. В. Романенко