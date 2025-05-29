Наши ряды пополняются

В Симферопольском горкоме КПРФ состоялось заседание бюро, на котором были рассмотрены несколько вопросов, касающихся жизнедеятельности городского комитета.В числе прочих, в ходе заседания были представлены кандидаты для вступления в ряды Компартии РФ, заслушаны их характеристики, проведены беседы и обсуждения кандидатур.
По итогу заседания Бюро, обсуждения и рассмотрения кандидатур первый секретарь Симферопольского ГО КПРФ Василий Саенко поздравил кандидатов на вступление в партию с принятием положительного решения.