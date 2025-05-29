Вышел в свет второй майский номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
Май по традиции богат особыми датами. В эти дни мы отмечали Первомай, День рождения газеты «Правда», День Победы советского народа в Великой Отечественной войне и День пионерии.
Говоря о Дне пионерии отметим,
что он завершает цикл значимых майских праздников и одновременно с этим
становится мостиком между Днем защиты детей (1 июня) и Днем русского языка (6
июня). На прошедшем недавно в Москве заседании Секретариата ЦК КПРФ и в рамках
работы Общероссийского штаба протестного движения были обсуждены итоги
Всероссийской пионерской линейки и состоявшегося праздничного концерта.
В наше время как никогда важно
уделять больше внимания работе с молодежью ,
ведь именно с пионеров и комсомольцев начинается подготовка подрастающей смены.
Неслучайно в рамках празднования 80-летия Победы, крымские коммунисты совместно
с подрастающим поколением и активистами поздравили ветеранов Великой
Отечественной войны. Об их уникальной судьбе первый секретарь Евпаторийского ГО
КПРФ Оксана Таранина рассказала на страницах этого номера.
Продолжая «детскую» тему, мы
подготовили материал о проходящих в Крыму муниципальных отборочных этапах Х
Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов», где
первые лауреаты и участники получили свои заслуженные дипломы и грамоты.
Также на страницах этого номера
мы рассказали о прошедшем в Москве VI Съезде Общероссийского общественного
движения «Всероссийский Женский Союз — Надежда России». На этом значимом
мероприятии обсуждались важнейшие вопросы, касающихся роли и перспектив женщин
в современном обществе.
Также в этом номере вы узнаете о
работе, проводимой крымскими коммунистами, и о том, что еще необходимо сделать на
благо общества.
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С уважением, редакция газеты
«Коммунист Крыма»