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четверг, 29 мая 2025 г.

Вышел в свет второй майский номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!

Май по традиции богат особыми датами. В эти дни мы отмечали Первомай, День рождения газеты «Правда», День Победы советского народа в Великой Отечественной войне и День пионерии.

Говоря о Дне пионерии отметим, что он завершает цикл значимых майских праздников и одновременно с этим становится мостиком между Днем защиты детей (1 июня) и Днем русского языка (6 июня). На прошедшем недавно в Москве заседании Секретариата ЦК КПРФ и в рамках работы Общероссийского штаба протестного движения были обсуждены итоги Всероссийской пионерской линейки и состоявшегося праздничного концерта.

В наше время как никогда важно уделять больше внимания работе с молодежью       , ведь именно с пионеров и комсомольцев начинается подготовка подрастающей смены. Неслучайно в рамках празднования 80-летия Победы, крымские коммунисты совместно с подрастающим поколением и активистами поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Об их уникальной судьбе первый секретарь Евпаторийского ГО КПРФ Оксана Таранина рассказала на страницах этого номера.

Продолжая «детскую» тему, мы подготовили материал о проходящих в Крыму муниципальных отборочных этапах Х Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов», где первые лауреаты и участники получили свои заслуженные дипломы и грамоты.

Также на страницах этого номера мы рассказали о прошедшем в Москве VI Съезде Общероссийского общественного движения «Всероссийский Женский Союз — Надежда России». На этом значимом мероприятии обсуждались важнейшие вопросы, касающихся роли и перспектив женщин в современном обществе.

Также в этом номере вы узнаете о работе, проводимой крымскими коммунистами, и о том, что еще необходимо сделать на благо общества.

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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»