Судьбоносные референдумы

Ровно 28 лет назад, 20 января 1991 года, состоялся первый на территории СССР Всекрымский референдум о воссоздании Автономной Советской Социалистической Республики Крым. Сегодня, когда Крым является субъектом Российской Федерации, можно с уверенностью сказать, что референдум 1991 года положил начало пути крымчан к возвращению домой, в Россию, логическим завершением которого стали события 16 марта 2014 года — Всекрымский референдум о статусе Крыма.
Напомним, что в 1990 году, на январском пленуме обкома КПСС, первый секретарь Николай Багров заявил: «Мы за идею Крымской АССР, тем более, что решение данного вопроса в условиях перехода области на региональный хозрасчет позволит нам получить большую экономическую самостоятельность, лучше решать наши проблемы, в том числе и проблемы межнациональных отношений». А 12 ноября 1990 года открылась внеочередная сессия Крымского областного совета, специально посвященная проблеме статуса полуострова, в ходе которой и было принято решение о проведении референдума.
Крымский референдум состоялся 20 января 1991 года и стал первым на территории СССР. Жителям полуострова было предложено ответить на следующий вопрос: «Вы ЗА воссоздание Крымской АССР как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?» В референдуме приняли участие 1.441.019 человек или 81,37 процента крымчан. Из них 93,26 процента проголосовали за воссоздание республики.
Учитывая волю крымчан, 12 февраля 1991 года Верховный Совет УССР принял Закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики». В Статье 1 закона сказано: «Восстановить Крымскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в пределах территории Крымской области в составе Украинской ССР». Согласно данному закону, высшим органом государственной власти на территории Крымской АССР временно (до принятия Конституции Крымской АССР и создания конституционных органов государственной власти) был признан Крымский областной Совет народных депутатов. 22 марта 1991 года Крымский областной Совет народных депутатов был преобразован в Верховный Совет Крымской АССР, и ему было поручено разработать Конституцию Крыма. Одним из первых постановлений ВС АРК было решение о ежегодном праздновании в Автономии 20 января «Дня Республики».
Безусловно, историческая значимость всекрымского референдума 1991 года состоит в том, что это была первая попытка решить судьбу Крыма, основываясь не на позиции «верхов», а на волеизъявлении самих крымчан.
Стоит также обратить внимание на один аспект, о котором сегодня многие умалчивают. Вопрос, вынесенный на референдум, звучал не просто за воссоздание Крымской АССР, а за воссоздание Крымской АССР именно как субъекта СССР и участника Союзного договора. То есть, можно сказать, что крымчане посредством референдума использовали в том числе и последнюю возможность сохранить Советский Союз хотя бы у себя на полуострове. Но этого, к сожалению, не случилось. Последовавший развал Советского Союза обрек большую часть населения бывшего союзного государства на тяжелейшие испытания, которые особенно остро прочувствовали на себе крымчане. Жители Крыма, являясь частью украинского государства на протяжении 23 лет, не прекращали бороться за свою экономическую, социальную, национальную и языковую идентичность. И в этой борьбе им всецело помогали крымские коммунисты.
И пять лет назад свершилась историческая справедливость: Крым вернулся в Россию, избежав бандеровской украинизации. Буквально единогласное решение крымчан на мартовском референдуме 2014 года определило судьбу Крыма — быть навеки с Россией.
Пресс-служба
Крымского рескома КПРФ