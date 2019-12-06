Культурная панорама «Красной эпохи»

Под таким названием открылась экспозиция в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Симферопольский художественный музей», положившая начало юбилейным мероприятиям ко Дню рождения И. В. Сталина.
Открыла и вела мероприятие заместитель директора музея Светлана Александровна Глазунова.
В торжественной церемонии открытия приняли участие ветераны партии, комсомола и труда, представители Крымского республиканского отделения КПРФ, работники культуры и студенты высших учебных заведений.
На церемонии открытия выставки выступили председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Госсовета РК, первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Васильевич Богатыренко, член комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия, депутат Госсовета РК, секретарь рескома КПРФ Валерий Васильевич Лавров, главный специалист отдела музейного и библиотечного дела Министерства культуры РК Наталья Юрьевна Борохова, заместитель председателя Верховного Совета Крымской АССР (1991-1992 гг.), заслуженный работник местного самоуправления в АРК, почетный мелиоратор Украины, почетный гражданин города Красноперекопска, ветеран партии и труда Георгий Иванович Капшук, почетный председатель Ассоциации крымских музеев и заповедников Вячеслав Петрович Пересунько, генеральный директор ООО «Крымские межмузейные коммуникации» Сергей Николаевич Пушкарев, директор Симферопольского художественного музея Ольга Васильевна Бурова.
Церемония открытия сопровождалась номерами в исполнении артистов Крымской государственной филармонии.
Заведующая отделом музея Александра Кугушева познакомила гостей выставки с ее экспонатами, где представлено творчество русских «сезанистов» и участников различных течений в искусстве 1920-х годов — Р. Р. Фалька, К. В. Кандаурова, А. В. Куприна, П. П. Кончаловского и других. Особо стоит подчеркнуть наличие в коллекции работы К. С. Петрова-Водкина «Натюрморт» (1934 г.). К наиболее интересным экспонатам относятся графический портрет А. В. Луначарского 1922 года — работа тушью и пером видного иллюстратора А. Н. Глаголева, литография М. И. Полякова «И. В. Сталин и А. М. Горький» (1946), литография Е. А. Кибрика «Ленин в Разливе» (1947). К портретному искусству относится и лаковая шкатулка неизвестного мастера из подмосковного села Феодоскино с портретом И. В. Сталина. В этой выставке представлены и другие интересные работы.
Выставка «Культурная панорама «Красной эпохи»: 1920-1950 годы» будет работать до 21 декабря включительно.
Эльвира ЧЕЧУЛИНА,
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