Поиск по газете

пятница, 6 декабря 2019 г.

Культурная панорама «Красной эпохи»


Под таким названием открылась экспозиция в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Симферопольский художественный музей», положившая начало юбилейным мероприятиям ко Дню рождения И. В. Сталина.
Инициатором выставки выступил Крымский республиканский комитет КПРФ при непосредственном участии коллектива художественного музея и представителей Государственного архива Республики Крым под патронажем Министерства культуры РК.
Открыла и вела мероприятие заместитель директора музея Светлана Александровна Глазунова.

В торжественной церемонии открытия приняли участие ветераны партии, комсомола и труда, представители Крымского республиканского отделения КПРФ, работники культуры и студенты высших учебных заведений.
На церемонии открытия выставки выступили председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Госсовета РК, первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Васильевич Богатыренко, член комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия, депутат Госсовета РК, секретарь рескома КПРФ Валерий Васильевич Лавров, главный специалист отдела музейного и библиотечного дела Министерства культуры РК Наталья Юрьевна Борохова, заместитель председателя Верховного Совета Крымской АССР (1991-1992 гг.), заслуженный работник местного самоуправления в АРК, почетный мелиоратор Украины, почетный гражданин города Красноперекопска, ветеран партии и труда Георгий Иванович Капшук, почетный председатель Ассоциации крымских музеев и заповедников Вячеслав Петрович Пересунько, генеральный директор ООО «Крымские межмузейные коммуникации» Сергей Николаевич Пушкарев, директор Симферопольского художественного музея Ольга Васильевна Бурова.
Церемония открытия сопровождалась номерами в исполнении артистов Крымской государственной филармонии.
Заведующая отделом музея Александра Кугушева познакомила гостей выставки с ее экспонатами, где представлено творчество русских «сезанистов» и участников различных течений в искусстве 1920-х годов — Р. Р. Фалька, К. В. Кандаурова, А. В. Куприна, П. П. Кончаловского и других. Особо стоит подчеркнуть наличие в коллекции работы К. С. Петрова-Водкина «Натюрморт» (1934 г.). К наиболее интересным экспонатам относятся графический портрет А. В. Луначарского 1922 года — работа тушью и пером видного иллюстратора А. Н. Глаголева, литография М. И. Полякова «И. В. Сталин и А. М. Горький» (1946), литография Е. А. Кибрика «Ленин в Разливе» (1947). К портретному искусству относится и лаковая шкатулка неизвестного мастера из подмосковного села Феодоскино с портретом И. В. Сталина. В этой выставке представлены и другие интересные работы.
Выставка «Культурная панорама «Красной эпохи»: 1920-1950 годы» будет работать до 21 декабря включительно.


Эльвира ЧЕЧУЛИНА,
фото автора