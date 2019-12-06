На фоне успехов Левченко чернуха провластных СМИ выглядит мерзко

Красных командиров мордует вся либеральная шваль. Одни за то, что теряют свой баснословный «бизнес», другие мстят за возвращение в общенародную собственность ранее незаконно присвоенное в ходе гайдаро-чубайсовских «реформ», третьи — за успешное руководство сегодня. Речь идет о директоре совхоза имени В. И. Ленина Павле Грудинине, губернаторах Хакасии Валентине Коновалове и Иркутской области Сергее Левченко.
В последнее время развернулась грязная кампания против губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Наш корреспондент встретился с известным политологом из Москвы Андреем Фефеловым и попросил его прокомментировать ситуацию вокруг губернатора Иркутской области.
Андрей Фефелов: «Сергей Левченко был избран губернатором в 2015 году при поддержке КПРФ, но партийная принадлежность — далеко не главное в той информационной войне, которая развернулась против главы Приангарья. Главное — в том, что Левченко сделал прозрачным бюджет региона и за три года увеличил его с 97 до 213 миллиардов рублей, заставил платить налоги многие компании, в том числе лесозаготовительные, владельцы которых раньше вывозили многомиллионные прибыли на «лазурные берега». Неудивительно, что потерявшие кормушку ждали подходящего момента, чтобы отомстить губернатору.
И такой момент наступил: страшное наводнение в Тулуне потребовало от руководства Иркутской области напряжения всех сил. Губернатор неделями работал в районах бедствия, а в это время СМИ стали топить самого Левченко.
Вот несколько, так сказать, «притянутых за уши» заголовков, примеров черного пиара: «Смертельный лифт Левченко: к чему приводят игры с безопасностью людей», «Басманный суд Москвы арестовал иркутского предпринимателя, близкого к семье губернатора», «Проблемы подтопленцев отходят на второй план для команды Левченко», «Как сын губернатора Левченко связан с уголовным делом о мошенничестве».
И совсем недавнее, от 25 ноября: «Иркутского губернатора Левченко уличили в нарушении закона о коррупции», — сообщил иркутский портал ВСП, а за ним повторили другие информагентства.
Но такое единодушие, с которым в одном хоре поют самые разные массмедиа, от традиционных СМИ до блогеров, рушит весь эффект кампании травли. Шаблонные обвинения, недостаток подробностей, отсутствие в публикациях контекста происходящего вынуждают читателя искать дополнительные сведения о периоде управления Левченко. И вот что он находит: в 2015 году Иркутская область занимала одно из последних мест среди российских регионов по множеству показателей. Неэффективность управления, оторванность руководства области от реального положения дел, постоянный дефицит и без того скудного бюджета, урезание социальных программ, повсеместная задолженность по зарплатам и постепенное разрушение инфраструктуры — таковы были будни региона. Нельзя сказать, что с приходом Левченко край преобразился до неузнаваемости, но доходы бюджета увеличились вдвое, а валовой региональный продукт растет примерно на 5 процентов в год (в среднем по России — лишь на 2 процента).
Рост показателей во многом обусловлен элементарным наведением порядка в вопросах распределения бюджета и налоговой нагрузки. До 2015 года в этой сфере царил хаос: ряд местных руководителей и предпринимателей весьма своеобразно трактовали закон, выводя областные деньги далеко за пределы региона и даже страны. После прихода нового губернатора многочисленные лазейки были перекрыты. И здесь очень важный аспект, который необходимо учитывать: Иркутская область занимала лидирующие места по незаконной вырубке леса. Да, тот самый незаконный вывоз «кругляка» в Китай, который сегодня так любят ставить в упрек руководству области, долгое время был сомнительной визитной карточкой региона. С приходом новой администрации в отношении лесозаготовительных компаний также был принят ряд мер. Их обязали регистрироваться (а стало быть, и платить налоги) в Иркутской области, платить зарплату «в белую», заниматься глубокой переработкой, а не просто вырубкой и отправкой леса за рубеж. Более того, лесозаготовительные компании вынудили перерабатывать за собой все отходы. Такие условия работы отрезали от лесной промышленности области множество сомнительных коммерсантов, привыкших обходить законы и получать гигантские прибыли. И не удивительно, что у многих «центров влияния» возникло желание убрать Левченко с дороги.
После наводнения в Тулуне против губернатора были брошены все силы: СМИ, неустанно поливающие губернатора грязью, Telegram-каналы, осыпающие читателя выдуманными инсайдами о том, что решение об отставке губернатора уже принято, центры исследований общественного мнения, рассказывающие о желании подавляющего большинства населения региона отправить Левченко в отставку. В ход идут даже локальные провокаторы, рассказывающие жителям районов, не пострадавших от наводнения, о том, что им полагаются выплаты. Так, в день, когда у центра социальных выплат города Тулуна дежурила съемочная группа РЕН-ТВ, в этот самый центр обратилось за выплатами 350 человек. Все они были жителями района, не попавшего в зону природного бедствия, но, тем не менее, каждый из них получил в соцсетях и по смс оповещения о полагающейся им выплате 10 тысяч рублей. Это породило среди горожан смуту и информационную неразбериху, а телевизионщики получили яркий сюжет о том, как в Иркутской области обманывают пострадавших от наводнения.
В условиях таких масштабных и неизобретательных информационных кампаний на помощь читателю, решившему докопаться до правды через множество слоев грязи и клеветы, приходят социальные сети, обычно распространяющие эту самую грязь и клевету. Страницы иркутского губернатора доступны, открыты и содержат факты, начисто игнорируемые массмедиа».
P.S. Редакция газеты «Коммунист Крыма» благодарит Андрея Фефелова за профессиональный комментарий. Надеемся, что наши читатели сориентировались и поняли, кто сегодня является грязными провокаторами и негодяями в нашей стране.
Со своей стороны мы хотели, чтобы каждый неравнодушный патриот и гражданин вышел в канун 140-й годовщины со Дня рождения великого Сталина и принял участие 14 декабря в публичной акции по защите социальной справедливости, народных предприятий и поддержке руководителей-коммунистов Сергея Левченко, Павла Грудинина и Валентина Коновалова.
Материал подготовил
Андрей СМЕЛЫЙ