Деятельность на благо

Симферопольское отделение ВЖС «Надежда России» создано в 2015 году при содействии Городского комитета коммунистической партии РФ. Свою деятельность отделение осуществляет в соответствии с уставными задачами, но что же является главными вопросами в деятельности организации, мы спросили у председателя Симферопольского отделения Натальи Федоровой.
— В Крыму женское движение работает всего шесть лет. Для чего оно было создано, чем занимается?
— Движение создано для содействия повышению роли женщин в политической, экономической, общественной и духовной жизни российского государства и общества, созданию и реализации благоприятных условий в области материнства и детства, воспитания молодежи, осуществлению справедливой социальной политики в отношении женщин на территории Российской Федерации, сбережению здоровья нации, а также недопущения дискриминации по половому признаку. Также движение содействует защите конституционных прав и интересов женщин, детей и молодежи, защите окружающей среды и обеспечению экологической безопасности; оказывает практическую помощь в правовой защите участникам ВЖС и иным лицам, обратившимся за помощью. Например, мы оказываем посильную помощь ветеранам, пожилым людям, ведь иногда им просто не с кем пообщаться. Также принимаем активное участие в мероприятиях, близких нам по духу, это и митинги, и семинары, и круглые столы на различные тематики, которые проводит КПРФ, а также общественные организации Симферополя и Крыма.
— Какие вопросы, на данный момент, являются главными для вашей организации, что в ближайших планах?
— Это вопросы демографии, материнства и детства, оказание волонтерской помощи женщинам, которые внесли большой вклад в становление Симферополя, Крыма, России. Также планируем достаточно большую работу, направленную на оказание адресной помощи многодетным мамочкам. В рамках акции «Доброе сердце» будем собирать необходимые вещи, книги, игрушки и т. д. для многодетных семей, домов ребенка, одиноких матерей и отцов, именно для конкретных людей, а не просто в общем — кому, что достанется. Также планируем принять участие в акции по высадке аллеи деревьев в честь коммунистов-видных деятелей, героев, внесших большой вклад в формирование экономики, науки, культуры России, Крыма и Симферополя. Работа у нас ведется систематически по утвержденному на общей конференции плану.
— Кто может вступить Симферопольское отделение ВЖС «Надежда России»?
— Любая женщина, девушка, начиная с 18 лет. Сейчас у нас 35 членов — от 25 до 85 лет. И состав организации постоянно растет.
— Чем, кроме общественной работы вы занимаетесь?
— У нас проводятся еженедельные встречи участниц женского движения в помещении горкома КПРФ, на которых рассматриваются вопросы здоровья женщин, укрепления семьи, вопросы финансовой грамотности населения, повышения культуры и образования молодого поколения.
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Беседовала Лилия Косса
Фото Симферопольского ГО ВЖС «Надежда России»
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