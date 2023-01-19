О чем вы не знали

Советский документальный и научно-популярный фильм "На прицеле ваш мозг", снятый в 1985 году, рассказывает о психологической войне и о методах манипуляции сознанием. Последний фильм режиссёра Феликса Соболева, закончен после его смерти Виктором Олендером.
Фильм, в первую очередь, примечателен тем, что в нем описаны методы манипуляции сознанием, которые чуть позже будут применены для развала СССР.
"Здесь, на Украине, или в Грузии, или в Узбекистане нам расскажут о русификации. А завтра русским расскажут о том, что все их проблемы из-за грузин, узбеков, из-за украинцев... Называется такой прием перекрестной провокацией".
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