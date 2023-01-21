День памяти Ленина

21 января – День памяти основоположника первого в мире социалистического государства Владимира Ильича Ленина.
В этот день в 1924 году в 18 часов 50 минут в усадьбе Горки Подольского уезда Московской губернии (ныне — Ленинский район Московской области) скончался в возрасте 53 лет Владимир Ильич Ленин.
Похороны состоялись 27 января 1924 года в Москве на Красной площади: для этого был выстроен Мавзолей, в котором забальзамированное тело Ленина покоится до сих пор. Обстоятельства смерти Ленина неоднозначны и по сей день являются предметом споров.
КПРФ вместе с левыми организациями сегодня возложит венки и цветы к Мавзолею Ленина на Красной площади в Москве, а также к памятникам вождю мировой революции в городах и районах нашей страны и за рубежом.