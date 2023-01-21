Международный союз советских офицеров о Дне памяти Ленина

Дорогие товарищи!
99 лет назад, 21 января 1924 года, не стало Владимира Ильича Ленина — гениального теоретика марксизма, великого борца за освобождение трудящихся, революционера, создателя партии большевиков, творца Великой Октябрьской социалистической революции. Благодаря гению В.И.Ленина, активной работе партии коммунистов, впервые в мире было создано государство для народа и во имя народа – Союз Советских социалистических республик!
Судьба отмерила Владимиру Ильичу всего лишь неполные 54 года жизни: так мало, чтобы сделать, и так много, что он сделать успел. Ленин впервые доказал возможность не только мечтать о новом социально справедливом обществе, не только научно обосновать закономерность победы над старым эксплуататорским миром, но и воплотить это в реальной жизни. Совершённая Лениным и партией большевиков социалистическая революция и создание первого в мире государства рабочих и крестьян стали величайшим прорывом человечества к построению общества без эксплуататоров и эксплуатируемых, примером, благодаря которому миллионы трудящихся поверили в возможность лучшей жизни на земле и необходимость борьбы за неё.
Сегодня идеи В.И. Ленина живы и актуальны, как никогда. Не может умереть мечта о справедливой и свободной жизни, о социализме, пока сохраняется на земле гнёт капитала. Жив ленинизм, жива ленинская Коммунистическая партия, живо дело Ленина — и будут жить в веках!
Под знаменем Ленинских идей – вперёд, к социалистическому возрождению России!
Сегодня для нашего Отечества этот день проходит в боевой, напряжённой обстановке! На нас, как и в годы военной интервенции 1918-1922гг. навалилась всей своей военной мощью международная коричневая чума фашизма во главе с США и НАТО, которые избрали своим антироссийским тараном бандеровскую Украину. Ленинские слова о том, что «государство лишь тогда чего-нибудь стоит, если оно умеет защищаться», как никогда, актуальны для каждого из нас и сегодня!
Следуя заветам В.И.Ленина, вся страна становится на защиту целостности и суверенитета нашей Родины. Все наши региональные отделения Союза советских офицеров активно включились в патриотическую работу по поддержке нашей армии, Народной милиции, мирных жителей ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
Председатель Центрального исполнительного комитета Международного Союза советских офицеров, Центрального Совета Союза советских офицеров Российской Федерации, генерал-лейтенант авиации Г.М.Бенов
99 лет назад, 21 января 1924 года, не стало Владимира Ильича Ленина — гениального теоретика марксизма, великого борца за освобождение трудящихся, революционера, создателя партии большевиков, творца Великой Октябрьской социалистической революции. Благодаря гению В.И.Ленина, активной работе партии коммунистов, впервые в мире было создано государство для народа и во имя народа – Союз Советских социалистических республик!
Судьба отмерила Владимиру Ильичу всего лишь неполные 54 года жизни: так мало, чтобы сделать, и так много, что он сделать успел. Ленин впервые доказал возможность не только мечтать о новом социально справедливом обществе, не только научно обосновать закономерность победы над старым эксплуататорским миром, но и воплотить это в реальной жизни. Совершённая Лениным и партией большевиков социалистическая революция и создание первого в мире государства рабочих и крестьян стали величайшим прорывом человечества к построению общества без эксплуататоров и эксплуатируемых, примером, благодаря которому миллионы трудящихся поверили в возможность лучшей жизни на земле и необходимость борьбы за неё.
Сегодня идеи В.И. Ленина живы и актуальны, как никогда. Не может умереть мечта о справедливой и свободной жизни, о социализме, пока сохраняется на земле гнёт капитала. Жив ленинизм, жива ленинская Коммунистическая партия, живо дело Ленина — и будут жить в веках!
Под знаменем Ленинских идей – вперёд, к социалистическому возрождению России!
Сегодня для нашего Отечества этот день проходит в боевой, напряжённой обстановке! На нас, как и в годы военной интервенции 1918-1922гг. навалилась всей своей военной мощью международная коричневая чума фашизма во главе с США и НАТО, которые избрали своим антироссийским тараном бандеровскую Украину. Ленинские слова о том, что «государство лишь тогда чего-нибудь стоит, если оно умеет защищаться», как никогда, актуальны для каждого из нас и сегодня!
Следуя заветам В.И.Ленина, вся страна становится на защиту целостности и суверенитета нашей Родины. Все наши региональные отделения Союза советских офицеров активно включились в патриотическую работу по поддержке нашей армии, Народной милиции, мирных жителей ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
Председатель Центрального исполнительного комитета Международного Союза советских офицеров, Центрального Совета Союза советских офицеров Российской Федерации, генерал-лейтенант авиации Г.М.Бенов