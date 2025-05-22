В честь юбилея Победы поздравляем нашего ветерана — Банникова Алексея Андреевича!

Он родился 9 августа 1926 года. После окончания девяти классов продолжил обучение в ремесленном училище, где получил специальность оператора нефтепромыслового оборудования.20 октября 1943 года Алексей Андреевич был призван в армию. Он прошел обучение в 11-й школе младших авиационных специалистов (ШМАС) и стал стрелком-радистом самолета. Свое боевое крещение получил под Могилевом в составе 188-й отдельной командировочной авиационной дивизии. Войну закончил в Познани, получив легкое ранение. После окончания Великой Отечественной войны он продолжил службу в армии (шесть лет) и уволился в марте 1951 года.
В 1953 году Алексей Андреевич работал электриком в Баку на буровом предприятии. В 1954 году женился. В 1965 году он приехал в командировку в Евпаторию, где ему предложили работу в нефтеразведке. Он принял предложение и вместе с семьей переехал в Крым, где остался жить на постоянной основе.
За свою службу Алексей Андреевич был награжден орденом Отечественной войны I степени, а также медалями «За боевые заслуги», «За отвагу» и другими наградами.
Поздравляем Алексея Андреевича с Днем Победы и желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Первый секретарь Евпаторийского ГО КПРФ Оксана Таранина