Белогорье встретило «Землю талантов»!

20 мая состоялся муниципальный отборочный этап Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов» в Белогорском районе.Открывая мероприятие, региональный куратор конкурса Александр Чернышев подчеркнул, что для Республики Крым это десятый, юбилейный сезон, и за это время география конкурса на полуострове меняется, то ширясь, то уменьшаясь, но неизменно одно – на протяжении всех десяти лет «Земля талантов» стабильно проходила в столице Крыма – Симферополе, и в Белогорском районе. А самое главное – юные таланты Белогорья на протяжении всех десяти лет представляют нашу Республику на финальных мероприятиях в Москве.
«Сегодня конкурс в Белогорье вышел на новый уровень – он впервые проходит на сцене Районного дома культуры, с чем я Вас всех и поздравляю! Надеемся, что в будущем это станет доброй традицией!» – резюмировал Александр Чернышев.
Смотр конкурсных работ прошел в теплой, дружеской и гостеприимной обстановке. Жюри, отсмотрев номера конкурсантов, определилось с составом участников, которые будут представлять Белогорский район на республиканском этапе конкурса 12 июня в городе-герое Керчи. В их число вошли: в номинации «Вокал» - Барецкий Матвей и Чергинец Аврора; в номинации «Художественное чтение» - Кузнецова Мила и Олейникова Вероника; в номинации «Хореография» - Народный ансамбль песни и танца «Белогорье».
Перед награждением участников, член жюри, помощник регионального куратора ВКДЮТ «Земля талантов» в Республике Крым Сергей Сергеевич Хуторной провел «круглый стол» с родителями и руководителями конкурсантов, на котором высказал им пожеланию жюри по совершенствованию сценического мастерства юных талантов. Кстати, проведение такого обсуждения было инициативой Сергея Сергеевича, и проводится на всех отборочных этапах конкурса.
Оргкомитет конкурса выражает благодарность начальнику управления культуры и межнациональных отношений администрации Белогорского района Горбенко Анне Петровне и начальнику МБУК «ЦКС Белогорского района» Терлецкой Вере Валентиновне за помощь в организации и проведении мероприятия. Также Александр Чернышев вручил В. В. Терлецкой памятную медаль ЦК КПРФ "80 лет освобождения Крыма и Севастополя", в знак благодарности и совместного сотрудничества.
Пресс-служба "Земля талантов. Крым"