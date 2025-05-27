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вторник, 27 мая 2025 г.

В Симферополе прокуратура защитила трудовые права граждан на получение компенсации за задержку выплаты заработной платы

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя провела проверку исполнения требований трудового законодательства в деятельности одной из местных организаций.

Установлено, что работодателем заработная плата работнику выплачивалась с нарушением сроков, установленных локальными актами.

Вместе с тем компенсация, предусмотренная законом, за задержку ее выплаты не произведена.

В этой связи прокуратура района обратилась в интересах гражданина в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на организацию выплатить денежную компенсацию работнику за каждый день задержки заработной платы по день ее фактической выплаты.

Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

 

 

Помощник прокурора района Д.В. Романенко

 