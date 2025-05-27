В Симферополе прокуратура защитила трудовые права граждан на получение компенсации за задержку выплаты заработной платы

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя провела проверку исполнения требований трудового законодательства в деятельности одной из местных организаций.
Установлено, что работодателем
заработная плата работнику выплачивалась с нарушением сроков, установленных
локальными актами.
Вместе с тем компенсация,
предусмотренная законом, за задержку ее выплаты не произведена.
В этой связи прокуратура района обратилась
в интересах гражданина в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на организацию
выплатить денежную компенсацию работнику за каждый день задержки заработной
платы по день ее фактической выплаты.
Суд исковые требования прокурора
удовлетворил в полном объеме.
Исполнение судебного решения
находится на контроле прокуратуры.
Помощник
прокурора района Д.В. Романенко