К 30-летию возрождения партии

Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА к гражданам России, к коммунистам и сторонникам КПРФ
Дорогие товарищи!
Мои соратники и друзья!
Только что мы отметили 100-летний юбилей образования СССР. Сегодня российские коммунисты встречают важную дату. Возрождению нашей партии исполняется 30 лет.
В 1991 году предательская клика приняла решение о разграблении общенародной собственности и ликвидации великого советского наследия. Чтобы никто не мог ей помешать, появился указ о запрете Коммунистической партии. Наши структуры были распущены, профессиональные работники уволены, а имущество отобрано. Захватившие власть спешили расправиться с организацией рабочего класса и трудового крестьянства.
Шабаш реакционных сил открыл путь к главному преступлению ХХ века — разрушению Союза ССР. В декабре того же года свершилось иудино предательство в Беловежской Пуще. Изменников не смущала подлость их действий. Они топтали память о созидателях нового общества, о героях борьбы с фашизмом, о подвигах тех, кто поднимал нашу Отчизну до космических вершин и делал её воистину великой. Трудовой народ ограбили, бросили в объятия криминала, в пучину обнищания и бездуховности.
Молчать и мириться было позорно и невозможно. Мы хорошо помнили, что родились на прекрасной героической земле. На земле, которую нельзя не любить. С первых лет жизни нас утверждали в этом и нежный взгляд матери, и сильные руки отца, и заботливое слово первой учительницы. Мы росли и мужали, познавали мир, проникались убеждением, что во имя Родины стоит строить, сражаться и побеждать.
Уроки истории учили нас мечтать о справедливости, бороться за правду, не мириться со злом. Мы вырастали способными уступить, но не сдаться; отступить, но не предать; потерять, но набраться сил и пойти в бой — за человеческое достоинство, за солёный пот трудового люда, за право делать мир добрее, честнее и краше.
Нас сделали коммунистами мудрые учителя и сама правда жизни. Идя вперёд, мы всё глубже познавали марксизм, убеждались в большевистской правоте и ленинской гениальности. Предать Советскую Родину означало для нас отвергнуть всё самое светлое и святое.
Коммунисты не смирились с запретом партии и продолжали действовать. Работали в коллективах. Боролись на улицах. Издавали газеты и листовки. Складывали усилия с ветеранами и молодёжью, с истинными патриотами. Надежды клятвопреступников уничтожить идею справедливости не оправдались.
Мы твёрдо верим: суд Истории будет строгим и праведным, он высоко оценит путь нашей партии, её роль в судьбе Родины, в защите трудящихся и сбережении народа.
В период ельцинского разгула мы вступились за честь коммунистов, за их право отстаивать свои идеалы под красным стягом. Пройдя через процесс в Конституционном суде, мы защитили нашу идеологию и лучшие ценности народа от прямых запретов и преследований. Мы не дали люстрировать миллионы коммунистов и бросать их в застенки за инакомыслие. Мы сохранили базу для борьбы за политические, социальные и экономические права трудящихся, для завоевания умов и сердец сограждан.
После невиданного предательства, пройдя через судебные разбирательства, мы отстояли право восстановить свою партию. Работа закипела по всей стране. 13—14 февраля 1992 года прошёл учредительно-восстановительный съезд. Его делегаты дружно провозгласили: Коммунистическая партия Российской Федерации вступает в борьбу!
Возродив свою организацию и опираясь на народные массы, мы не позволили оттереть свою партию на обочину политической жизни. Сделали её сильнейшей на постсоветском пространстве, сформировали Союз коммунистических партий. Укрепили свои связи со всеми прогрессивными силами планеты.
КПРФ точно определяла задачи каждого этапа борьбы за власть и достойную жизнь граждан. Глядя за горизонт, мы анализировали динамику всё более острого кризиса капитализма, оценивали новые угрозы для нашей страны, взвешивали свои возможности и шли в бой.
Мы оснастили наших сторонников передовым интеллектуальным продуктом, программой возрождения и развития страны. Получили поддержку учёных и практиков на Орловском экономическом форуме. Требовали обуздать олигархов и передать природные ресурсы страны народу. Донесли до граждан принципиальную оценку всех важнейших событий. Инициировали импичмент Ельцину. Поимённо назвали виновников преступлений против страны и народа. Боролись за права граждан на улицах, за честные выборы, за торжество народовластия.
Все эти 30 лет коммунисты шли в авангарде борьбы трудящихся против разрушительных реформ, обнищания рабочих и крестьян, ветеранов и молодёжи. Мы сражались против «монетизации льгот», роста цен и поборов, грабительской пенсионной реформы. Защищали Российскую академию наук. Протестовали против унижения защитников Родины и погрома в армии. Настойчиво боролись за возрождение комсомола и пионерии.
Широкий опыт созидания обогатил нашу политическую и управленческую практику. Левоцентристское правительство Примакова — Маслюкова — Геращенко оттащило страну от края пропасти после дефолта. Оно продемонстрировало перспективность наших программных подходов. Опыт управления коммунистов в Новосибирске, в Иркутской, Орловской, Ульяновской областях, в Республике Хакасия — важнейшее условие для формирования Правительства народного доверия.
Все эти годы мы поддерживаем и оберегаем коллективные предприятия, показываем их опыт. Народные предприятия стали лучшими образцами честного, эффективного труда и социального оптимизма. Их успехи — прямой результат соединения таланта организаторов с новейшими технологиями, сознательной дисциплины с заботой о тружениках и их семьях.
КПРФ твёрдо стояла на защите безопасности и суверенитета России. В противоборстве с машиной олигархического государства мы не позволили окончательно распродать Россию. Наша настойчивость помогла сберечь ракетно-космический и авиационный комплексы. Мы не допустили создания базы НАТО под Ульяновском и проведения совместных с американской военщиной учений под Арзамасом. Мы уверенно встали на защиту наших друзей и исторической справедливости на Украине и в Белоруссии, на Кавказе и в Крыму, в Донецке и Луганске. Свыше ста гуманитарных конвоев направили мы в помощь населению Новороссии.
Наша партия сразу поднялась на борьбу с дикостью антисоветизма и русофобии, с попытками опорочить великие достижения социалистической Родины. Как зеницу ока мы сохраняли «красный ген», сберегали ценности товарищества и коллективизма, высокой духовности и исторической преемственности. Боролись за возвращение Сталинграду его гордого имени, за сохранение исторического облика Красной площади.
Все эти годы КПРФ вела бой за спасение традиций отечественной школы, за сбережение великого культурного наследия. Мы и сейчас твёрдо стоим на пути агрессивных антисоветчиков, циничных русофобов, безголовых националистов и лукавых космополитов. Патриотизм и интернационализм для нас неразделимы.
Пройден большой путь — поражений и побед, потерь и надежд. Бывало так, что кто-то не выдерживал шантажа и соблазнов, чернухи информационных киллеров, произвола полицейщины и судебных расправ. Но партия шла вперёд, закалялась и обретала опыт классовой борьбы. КПРФ принимала в свои ряды новые поколения коммунистов, воспитывала их, доверяла самые ответственные участки и посты.
Впереди — большие задачи, грозные испытания и широкие горизонты. Мы не опустим руки и не отступим в борьбе. Вместе с друзьями и союзниками мы продолжаем великое сражение за нашу Советскую Родину — державу добра, справедливости и прогресса.
По своей тернистой дороге мы идём не из-за пустого упрямства и ностальгии по прежним временам.
Мы глубоко верим в правоту нашего дела.
Мы знаем, что, преодолев длинный путь мук и страданий, человечество заслужило право на лучшее будущее.
Мы хорошо понимаем, что тирания капитала готовится к решающей схватке, чтобы увековечить своё господство. И согласиться с этим категорически не можем.
Мы, коммунисты, утверждаем: есть только один способ разрушить планы по созданию глобального концлагеря. Ради этого нужно обеспечить победу социализма!
За это мы будем и дальше бороться последовательно и решительно!
Наша миссия — выражать боль и чаяния трудового народа, его устремления и надежды, его волю и право на достойную и счастливую жизнь.
Ради этого мы продолжим гордо нести Красное Знамя Победы — Знамя Правды и Справедливости!
Дорогие товарищи! Однопартийцы! Единомышленники!
Наша священная борьба продолжается! В дни 30-летия возрождения партии мы, коммунисты, твёрдо заявляем: мы сделаем всё, чтобы разорвать оковы угнетения, утвердить власть трудящихся и идеалы дружбы народов!
Социализм победит!